الصحة للمواطنين: وقف تداول أدوية "الرانتيدين" إجراء احترازي

القاهرة - أ ش أ:

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، بيانًا بشأن وقف تداول كافة المستحضرات المحتوية على مادة "الرانتيدين"، موضحة أنه تم أخذ عينات من جميع المصانع المنتجة لهذه المستحضرات وإخضاعها للتحليل في الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.

وقالت الوزارة إنه "طبقا لما تم رصده من تقارير صادرة عن عدة جهات رقابية دولية ومنها التقرير الصادر عن منظمة الغذاء والدواء الامريكية الـFDA وتقرير الوكالة الأوروبية لتقييم الدواء الـEMA، بخصوص المستحضرات الخاصة بتقليل إفراز الحمض في المعدة والتي تحمل الاسم العلمي رانيتدين ranitidine، والتي أظهرت العثور على شائبة بهذه المستحضرات من مواد النيتروس أمين تسمى dimethyl amine N-nitroso بمستويات منخفضة"، فإن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية للتأكد من سلامة ومأمونية المستحضرات الدوائية وفقا للاجراءات الرقابية المتعارف عليها عالميا.

وأضافت الوازرة أنه سيتم اتخاذ الإجراء المناسب سواء بإعادة التداول والإفراج عن المستحضرات التي تم وقف تداولها أو السحب؛ طبقا لنتيجة التحليل من خلال إصدار منشورات متتالية لاحقة عن كل مستحضر.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن ما تم هو إجراء احترازي وفقط وفقا للمعايير العالمية المتبعة في هذا الشأن، وأن تلك الإجراءات لاتدعو للقلق؛ حيث قامت حتى الآن العديد من الدول مثل ألمانيا وسويسرا وأستراليا وسنغافورا والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات بإتخاذ نفس الإجراءات.

ولفتت الوزارة إلى وجود بدائل كثيرة أخرى متوفرة لهذه المستحضرات، مناشدة المواطنين بمراجعة مقدمي الخدمات الصحية لمعرفه تلك البدائل المتوفرة.

وشددت وزارة الصحة والسكان - متمثلة في الإدارة المركزية - على أنها ستقوم بالمتابعة المستمرة والتصريح بأي تعليمات أو إجراءات أخرى سيتم اتخاذها في هذا الشأن.