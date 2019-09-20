"التراس": الشركات المجرية تتطلع لضخ استثمارات جديدة في مصر

كتب - محمد سامي:

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توافر الإرادة السياسية الحقيقية لدفع عجلة التنمية بمصر، مشددا على متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون المشترك والشراكة الحقيقية مع الخبرات العالمية.

جاء ذلك فى كلمة التراس خلال مشاركته بفعاليات منتدي الاستثمار المصري المجري برئاسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وليفنتي مجيار وزير الدولة للشئون البرلمانية بوزارة الشئون الخارجية والتجارة المجرية، وبحضور وزير التجارة والصناعة، ووزير قطاع الأعمال، ووزير النقل، مع نخبة من المستثمرين المجريين وممثلين عن 26 شركة من كبريات الشركات المجرية.

وتأتي تلك الفعاليات في إطار ما تم إنجازه من تعاون في الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي التي عقدت بالقاهرة العام الماضي، واستغلالًا لتطور العلاقات المصرية المجرية في السنوات الماضية، ومتابعة لنتائج اللقاءات التى عقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء المجرى خلال الفترة الماضية.

وأوضح التراس، أنه هناك اقبال ضخم جدًا من الشركات العالمية من كافة دول العالم للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وأبدوا رغبة حقيقية للاستثمار بالسوق المصري، لأنهم يعرفون جيدًا أن مصر بوابة للعالم العربي والإفريقي، فضلًا عن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تسمح بتصدير المنتجات لأوروبا بالمواصفات العالمية.

وفي إطار توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة ومجموعة تنجسرام المجرية العالمية، أكد التراس أنه تم الاتفاق على البدء في الخطوات التنفيذية للشراكة وتوطين تكنولوجيا صناعة أنظمة الإضاءة الحديثة، من اللمبات الموفرة للطاقة الليد وكشافات إنارة الشوارع وحلول الإضاءة الذكية للمدن والمباني ووسائل النقل.

كما وجه الدعوة للشركات المجرية للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع فى مجال الطاقة المتجددة ومعالجة المياه وصناعة السيارات، مشيرًا إلى أن كبرى الشركات المجرية العالمية أبدت تطلعها للتعاون والشراكة الحقيقية وضخ المزيد من الاستثمارات بمصر.

وفي إطار فعاليات المنتدى، التقى وفد من الهيئة العربية للتصنيع مع ممثلين من كبريات الشركات المجرية لبحث تبادل الخبرات ودراسة الشراكة والتصنيع المشترك في عدد من مجالات الصناعة ومنها السكك الحديدية والطاقة المتجددة والمعدات الطبية وتحديث الآلات والمعدات اللازمة للعملية الإنتاجية، واتفق الجانبان على استمرار قنوات الاتصال لتفعيل الشراكات في عدد من مجالات التصنيع.