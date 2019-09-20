انتخاب الطيار أحمد عادل لعضوية لجنة الترشيحات بـ"الاياتا"

كتب - طه عبيد:

شارك الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 85 للاتحاد العربي للنقل الجوي المعنقد في تونس بدعوة من رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التونسية.

وخلال الاجتماع، أنتخب أعضاء اللجنة التنفيذية الطيار أحمد عادل، لعضوية لجنة الترشيحات بالاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA.

تختص لجنة الترشيحات بالأياتا باختيار المرشحين المتقدمين لعضوية مجلس المحافظين وتقييم الأداء الجيد لهم واسهاماتهم فى الاتحاد الدولي للنقل الجوي وتقوم اللجنة بعرض اختيارتها على الجمعية العامة للاياتا التى تنعقد كل عام لاتخاذ القرار.

تناولت اجندة اجتماع الاتحاد العربي للنقل الجوي بعض القضايا الاستراتيجية التى تتعلق بصناعة النقل الجوى وتأثيرها على الصناعة فى المنطقة العربية ومن اهمها قضية خروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الاوروبى ، ارتفاع اسعار الوقود واصدار الاتحاد الاوروبى لعدد من التشريعات والقرارات التى تتعلق بالمنافسة بين شركات الطيران وحقوق المسافرين والضرائب التى يتم فرضها من قبل بعض المطارات الدولية مثل رسوم المغادرة او رسوم استخدام المطارات.

كما تناولت الاجندة ايضا مناقشة النظام العالمى لمنظمة الطيران المدني الدولي الايكاو لخفض الانبعاثات على الرحلات الدولية (Corsia) والتأكيد على كل شركات الطيران بالالتزام بتقديم خطط الانبعاثات الخاصة بهم لسلطات الطيران ، ومطالبة الايكاو بالتصدى لاى اجراءات احادية الجانب التى يتم اتخاذها من قبل بعض الدول مثل فرض رسوم التى تتعلق بالبيئة او بالضوضاء مما يزيد من الأعباء المادية على شركات الطيران العربية بجانب التزامها بتطبيق الCorsia.

كما تم مناقشة المستجدات التى تتعلق بالمشاريع المشتركة بين شركات الطيران الاعضاء بالاتحاد فى مجالات الصيانة والاعمال الفنية، الوقود، الخدمات الارضية والامن والسلامة.

وفي ختام الاجتماع وافق اعضاء اللجنة التنفيذية على بعض القرارات المقترحة ليتم اصدارها فى الجمعية العامة رقم ٥٢ للاتحاد والتى سيتم انعقادها فى نوفمبر المقبل بمدينة الكويت، فيما تتعلق بالسياسات الجوية والبيئة والميزانية والموازنة الخاصة بالاتحاد وبمركز التدريب الاقليمى التابع للاتحاد.