"ربطها على ساقه".. إحباط تهريب مخدرات مع راكب بمطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب مخدرات ومشغولات فضية، مع راكب مصري قادم من بانكوك أخفاها حول ساقه لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم تحرير محضر وتحريز المضبوطات.

وقالت مصادر بالمطار، إن معلومات وردت من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بمحاولة تهريب كمية من المخدرات مع راكب قادم من بانكوك، وأثناء إنهاء إجراءات وصول الركاب القادمين من تايلاند، اشتبهت أميرة طلبة رئيس قسم الجمارك، في الراكب وبتفتيشه عثر بحوزته على مخدرات ومشغولات فضية على ساقه مستخدما لاصق لتضليل الجمارك.

أمر الدكتور ماجد موسى مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الركاب بعد العرض على جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الركاب للنيابة.​