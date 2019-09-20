وزير الزراعة يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي المشروعات المشتركة

كتب - أحمد مسعد:

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دعم الاتحاد الأوروبي لمصر كواحد من أهم شركاء التنمية ليس في القطاع الزراعي فحسب، ولكن في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة، مع سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إيفان سوركوش؛ لبحث المشروعات الزراعية المزمع تمويلها، في إطار الدعم الموحد للشراكة المصرية الأوروبية 2020، حسبما أفاد بيان وزارة الزراعة اليوم الجمعة.

تناول الاجتماع المشروعات التي تم الموافقة على تمويلها من الاتحاد الأوروبي وهي البرنامج القومي لتحسين إنتاج تقاوى الخضر في مصر، وتقليل تأثير التغيرات المناخية على صغار المزارعين بمصر، ومراقبة الجودة على المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، وتطوير قدرات الحجر الزراعي المصري، وإصلاح نظام الإرشاد الزراعي في مصر، والإدارة المتكاملة لتطوير الري الحقلي على مستوى المزرعة في الأراضي القديمة، ورصد وتقييم الأراضي الصالحة لزراعة الخضر في دلتا النيل والوادي، وتنمية موارد الثروة الحيوانية والسمكية بمصر.

من ناحيته، أكد سفير الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد مهتم بدعم هذه المشروعات، وأعرب عن رغبته في الانتهاء من إعداد دراساتها بنهاية شهر أكتوبر القادم.

حضر اللقاء عدد من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الاتحاد الأوروبي في القاهرة.