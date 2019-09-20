"التنمية المحلية": تدريب 54 قيادة نسائية بالمحافظات الأسبوع المقبل

كتب - محمد نصار:

ينظم مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، الأسبوع القادم دورة تدريبية متخصصة لتنمية المهارات الإدارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذي النسائية بالمحافظات.

وأعلن وزير التنمية المحلية، أن الدورة يستفيد منها 54 قيادة نسائية في المحافظات بواقع 2 من كل محافظة على أن تكون المتدربة شاغلة لوظيفة رئيس أو نائبة رئيس مركز أو مدينة أو حي أو رئيس وحدة قروية ويتم التدريب على كافة الموضوعات المتعلقة بالمحليات.

وأشار في بيان اليوم، إلى أن مركز سقارة سينفذ خلال الأسبوع القادم، 3 دورات تدريبية يستفيد منها 135 متدرب منهم حقيبة تدريبية جديدة تنفذ لأول مرة تتعلق بتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية في مجال حل المشكلات واتخاذ القرارات والحزم وفن إبداء الملاحظات وذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.

كما ينفذ المركز دورة لتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التخطيط والرقابة والمتابعة إضافة إلى دورة في اللغة الإنجليزية للمرشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية الذي عقده المركز خلال الشهر الماضي.

وأكد الوزير، حرص الوزارة على تنمية مهارات العاملين بالمحليات خاصة القيادات الوسطي وتأهيليهم لتولي المناصب القيادية بالمحافظات، موضحًا أن الوزارة قامت بتحديث مستوي كل الحقائب التدريبية التقليدية بما استجد من قوانين وتشريعات وقرارات حكومية ومهام مكلف بها المستفيدين إضافة إلى زيادة دورات اللغة الإنجليزية وتقسيمها إلى 3 مجموعات متدرجة المستوي، مع إدراج ورش العمل المجمعة في الخطة لزيادة مساحة التواصل والتنسيق مع كل عناصر منظومة التدريب وبناء القدرات وإدارة الموارد البشرية بالمحافظات.