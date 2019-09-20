"إيرباص": العالم يحتاج 39 ألف طائرة خلال 20 عامًا

كتب - طه عبيد:

أصدرت شركة "إيرباص"، تقريرًا عن توقعات السوق العالمية 2019-2038، والذي يشير إلى توقعات بنمو أساطيل طائرات المسافرين والشحن في العالم لأكثر من الضعف، لتصل إلى حوالي 48 ألف طائرة جديدة بحلول عام 2038، مقارنة بـ23 ألف طائرة اليوم.

يأتي ذلك بالتوازي مع التوقعات بنمو حركة النقل الجوي بنسبة 4.3% سنويًا، الأمر الذي يتطلب توظيف 550 ألف طيار جديد و640 ألف خبير فني، بحسب التقرير.

ويشير التقرير إلى أن 47،680 طائرة متوقع تشغليها بحلول عام 2038، سيكون 39.21 ألف طائرة منها جديدة، و8.47 ألف طائرة مُستخدمة حالياً، وتلعب شركة إيرباص دورًا محوريًا في عملية إزالة الكربون بشكل تدريجي من قطاع النقل الجوي وتحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول عام 2020، مع الاستمرار بنقل المسافرين على طائراتها إلى مختلف الوجهات حول العالم.

يؤكد التقرير الحاجة إلى تصنيع وتشغيل 39.21 ألف طائرة مسافرين وشحن جديدة، بما يشمل 29.72 ألف طائرة صغيرة الحجم و5.37 ألف طائرة متوسطة الحجم، و4.12 ألف طائرة كبيرة، ومن بين هذه الطائرات، سيتم استخدام 25 ألف طائرة بهدف توسيع الأساطيل الحالية، بينما سيتم إضافة 14.21 ألف طائرة لاستبدال الطرازات القديمة بنماذج أحدث وذات كفاءةٍ فائقة.