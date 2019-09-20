وفد "خارجية النواب" يبحث في موسكو قضايا التعاون الاستراتيجي

القاهرة - أ ش أ:

بحث وفد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش رئيس اللجنة، خلال اجتماعاته في موسكو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة على الصعيد البرلماني، إلى جانب قضايا التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وسبل تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

وأفاد بيان للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، بأن المحادثات جاءت خلال اللقاءات التي عقدها الوفد البرلماني خلال زيارته لموسكو، والتي بدأت يوم الثلاثاء الماضي، مع كل من نائب رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي أوماخانوف، ورئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الاتحاد كوناستنتين كوزاتشيف، ورئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الدوما الروسي سلوتسكي.

كما تناولت اللقاءات- بحسب البيان- مختلف قضايا التعاون الاقتصادي والتعليمي والثقافي والتكنولوجي، ومجالات الطاقة في إطار استراتيجية مصر 2030، حيث تم الاتفاق على الاستمرار في العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين في القضايا المشار إليها، وغيرها من قضايا التعاون المصري الروسي.

وأضاف البيان أن الجانب المصري استعرض كذلك جهود الدولة المصرية في تمكين المرأة والشباب في مختلف المجالات، والتمثيل غير المسبوق لهذه الفئات في البرلمان وغيرها من مؤسسات الدولة.

كما تناول الجانب المصري خلال لقاءاته في موسكو مساعي مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، لتحقيق المصالح الإفريقية في إطار استراتيجية إفريقيا 2063.

ويضم الوفد البرلماني عددًا من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية، هم: طارق الخولي أمين سر اللجنة، وسوزي رفلة، وماريان عازر، وهشام سليم، وعبد الله مبروك.​