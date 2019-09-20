حدث ليلًا| كشف بدائل "الأدوية المسرطنة".. وأسعار العمرة الجديدة
القاهرة- مصراوي:
شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.
ضبط جهاز حماية المستهلك، خلال حملة استهدفت الأسواق والمحال التجارية بمحافظات (القاهرة والجيزة وكفر الشيخ والفيوم وبني سويف وشرم الشيخ) سلعًا مجهولة المصدر إلى جانب سلع تحمل "ماركات" مقلدة، وأدوية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية.
قال الدكتور محمود فتوح، المتحدث الإعلامي لشركات الأدوية المصنعة لدى الغير، إن قرار وزارة الصحة بسحب 21 عقارا من السوق، من أبرزها "زانتاك" وفوار "راني" جاء تماشيا مع قرار عالمي بالتحذير من احتواء هذه الأدوية على مادة الرانيتيدين.
ويقدم مصراوي، في هذا التقرير أبرز أحداث الساعات الماضية.
الأخبار المتعلقة
-
افتتاحات وخدمات لوجيستية.. ماذا فعل "رئيس الوزراء" في بورسعيد؟
-
إزالة فورية وبوابة رقمية.. 11 قرارا في اجتماع رئيس الوزراء بالمحافظين
-
نقيب الصحفيين يتوسط لحل أزمة صحفيي جريدة "التحرير"
-
"غرفة السياحة" تكشف الأسعار الجديدة للعمرة وأسباب الزيادة
-
رد أموال المعاشات والتزامات "أوبر وكريم".. 5 قرارات مهمة للحكومة
-
"فيديوهات فيك".. رئيس ميناء الإسكندرية يكشف حقيقة تكدس الشاحنات
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
-
265
-
186
-
148
-
113
-
93
-
82
-
81
-
76
-
67
-
54