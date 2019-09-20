حدث ليلًا| كشف بدائل "الأدوية المسرطنة".. وأسعار العمرة الجديدة​

القاهرة- مصراوي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

ضبط جهاز حماية المستهلك، خلال حملة استهدفت الأسواق والمحال التجارية بمحافظات (القاهرة والجيزة وكفر الشيخ والفيوم وبني سويف وشرم الشيخ) سلعًا مجهولة المصدر إلى جانب سلع تحمل "ماركات" مقلدة، وأدوية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية.

قال الدكتور محمود فتوح، المتحدث الإعلامي لشركات الأدوية المصنعة لدى الغير، إن قرار وزارة الصحة بسحب 21 عقارا من السوق، من أبرزها "زانتاك" وفوار "راني" جاء تماشيا مع قرار عالمي بالتحذير من احتواء هذه الأدوية على مادة الرانيتيدين.

ويقدم مصراوي، في هذا التقرير أبرز أحداث الساعات الماضية.