افتتاحات وخدمات لوجيستية.. ماذا فعل "رئيس الوزراء" في بورسعيد؟

كتب- يوسف عفيفي:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من الفعاليات في محافظة بورسعيد، أمس الخميس، أبرزها، افتتاح مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة، وتفقد مستشفى السلام، ومشروع محور 30 يونيو "الطريق التبادلي للطريق الموازى لقناة السويس" استعدادا للافتتاح.

ويرصد "مصراوي" افتتاحات وجولات "مدبولي" كالتالي:

رئيس الوزراء يتفقد مركز الخدمات اللوجيستية بجمارك بورسعيد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، والوفد المرافق لهما من الوزراء والمحافظين، مركز الخدمات اللوجيستية بجمارك بورسعيد.

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رئيس الوزراء: الشهر العقاري ببورسعيد يشهد ثورة في الإصلاح الإداري

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال تفقده مكتب الشهر العقاري بمبنى ديوان محافظة بورسعيد، وزيري الاتصالات والعدل بضرورة تعريف المواطنين بالخدمات المميكنة والتسهيلات التي يتم إجرائها للتسهيل عليهم في الخدمات التي تقدم لهم بمكاتب الشهر العقاري.

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تضم 83 مشروعًا باستثمارات 2.4 مليار دولار.. تفاصيل زيارة "مدبولي" للمنطقة الحرة

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة ببورسعيد.

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رئيس الوزراء: الشهر العقاري ببورسعيد يشهد ثورة في الإصلاح الإداري

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال تفقده مكتب الشهر العقاري بمبنى ديوان محافظة بورسعيد، وزيري الاتصالات والعدل بضرورة تعريف المواطنين بالخدمات المميكنة والتسهيلات التي يتم إجرائها للتسهيل عليهم في الخدمات التي تقدم لهم بمكاتب الشهر العقاري.

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رئيس الوزراء يتفقد مستشفى السلام ببورسعيد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والوفد المرافق له، خلال زيارته إلى محافظة بورسعيد، اليوم الخميس مستشفى السلام بورسعيد (بورسعيد العام سابقًا).

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رئيس الوزراء يفتتح مكتب التوثيق المُطور بديوان عام محافظة بورسعيد

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا العدل والاتصالات، والوفد المرافق لهم خلال زيارته إلي محافظة بورسعيد، اليوم، مكتب توثيق الشرق ببورسعيد، التابع لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

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تفاصيل افتتاح رئيس الوزراء لمركز خدمات المستثمرين ببورسعيد

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مركز خدمات المستثمرين بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمستشار محمد عبد الوهاب، وعدد من الوزراء والمحافظين.

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رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مبني ديوان محافظة بورسعيد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له، خلال زيارته اليوم لمحافظة بورسعيد، أعمال تطوير مبني ديوان عام المحافظة.

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رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مبني ديوان محافظة بورسعيد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له، خلال زيارته اليوم لمحافظة بورسعيد، أعمال تطوير مبني ديوان عام المحافظة.

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مدبولي: شبكة الطرق "عصب التنمية" ومن أولويات السيسي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الخميس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع شبكة الطرق على أجندة أولوياته إذ أنها "عصب التنمية" وبدونها لن يكون هناك استثمارات.

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رئيس الوزراء يتفقد مشروع محور 30 يونيو استعدادا للافتتاح

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع محور 30 يونيو "الطريق التبادلي للطريق الموازى لقناة السويس"، استعدادا للافتتاح.

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