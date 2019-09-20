نقيب الصحفيين يتوسط لحل أزمة صحفيي جريدة "التحرير"

القاهرة- أ ش أ:

قال نقيب الصحفيين ضياء رشوان إن جلسة تفاوض ستعقد بين ممثلي الزملاء المعتصمين بمقر جريدة "التحرير" وبين إدارتها، وذلك في مقر نقابة الصحفيين يوم الأحد المقبل.

وأضاف نقيب الصحفيين - في بيان الليلة - أن الجلسة ستتم بحضوره ممثلا للنقابة، ورئيس لجنة التسويات بها وحماد الرمحي أمين اللجنة، وسيمثل إدارة الجريدة كل من إنجي الحداد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للجريدة، ومدير عام الشئون المالية بها، بينما سيمثل الصحفيون العاملون بالجريدة والمعتصمين بها كل من: يوسف شعبان، وأحمد سعيد حسانين، وناصر عبد الحميد، وصديق العيسوي، وأسماء فتحي، وأمين طه.

وأكد أنه يجري مشاورات متواصلة - منذ أسابيع - للتوصل لحل نهائي وعادل لأزمة الزملاء الصحفيين بجريدة وموقع "التحرير".