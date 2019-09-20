وليد عوني لمصراوي: مسرحيتي القادمة عن "الضوء".. وهذا موعدها

كتب- محمد عاطف:

قال الفنان وليد عوني، مدير فرقة الرقص الحديث بالأوبرا، إن العرض المقبل له سيكون عن "الضوء"، وسيتم تقديمه في نهاية شهر يناير المقبل.

وأضاف "عوني"، الذي قدم عرض "دموع حديد"، أمس الخميس، في تصريحات لمصراوي :"لقد أخذت الكثير من الشخصيات المشهورة، وعملت عنها عروض فنية، مثل محمود مختار وجبران خليل جبران ونجيب محفوظ وغيرهم".

وتابع: "قدمت الكثير من العروض التي ألفتها مثل تحت الأرض، لو تكلمت الغيوم، الفراشة العذراء، وكان آخر عرض قدمته هو ما بعد سقوط إيكاروس لأغلق القوس، الذي فتحته منذ ربع قرن مضي، وما دفعني لتقديم هذا العرض هو رغبتي في تأليف عمل جديد".

واستطرد: "لقد تغذيت على التراث إلى أن شبعت، وبالتالي أسعى إلى تقديم شيء مختلف عن الطريقة التي عملت بها طوال مسيرتي الفنية، فالقصة ليست مجرد تجريب أو تجريد، وإنما قصة عقل وقرار وهناك أشخاص يتقدمون وأشخاص لا يتقدمون، وهذا الأمر يتوقف على الفنان نفسه، فكل فنان له تجربته الخاصة، والآن أشعر أن لدي الكثير الذي أريد تقديمه من تأليفي وأفكاري".

وحول عرض دموع حديد، الذي يقدم اليوم قال "عوني": "لم أتناول في العرض قصة حياة المصممة العراقية الراحلة زاها حديد، وإنما قدمت العرض بشكل مختلف حول فلسفتها في عملها الهندسي لأنها كانت تتمتع بخيال كبير في تصميماتها الخالدة، حتى أنها رفضت كل التصميمات الجاهزة".

وكانت ترى أن التصميم يتم عبر خطين متوازيين لا يلتقيان، ليس له بداية وليس لها نهاية وإنما في فضاء متسع وهو نفس التفكير الذي يحكم عالم الصوفية وهكذا كان يفكر مثلا جلال الدين الرومي ولذا وضعت زاها التي تمثل المادة إلى جانب الصوفية التي تمثل الزهد.