رد أموال المعاشات والتزامات "أوبر وكريم".. 5 قرارات مهمة للحكومة

كتبـ يوسف عفيفي:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من القرارت، الخميس، كان أبرزها رد أموال المعاشات، وتنظيم نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

ويرصد "مصراوي"، القرارات كالآتي:

"قيمة الأقساط".. رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا بشأن رد أموال المعاشات

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 37 مكرر الصادر بتاريخ 17 سبتمبر 2019، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2165 لسنة 2019، بشأن ضوابط تنفيذ المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

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600 جنيه سنويًا.. ننشر رسوم تصريح تشغيل سيارات نقل الركاب في "تكنولوجيا المعلومات"

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2180 لسنة 2019، بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون رقم 87 لسنة 2019 حول تنظيم نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يعرف إعلاميًا بقانون أوبر وكريم.

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من 3 لـ30 مليون جنيه.. ننشر رسوم ترخيص شركات نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2180 لسنة 2019، بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون رقم 87 لسنة 2019 حول تنظيم نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يعرف إعلاميًا بقانون أوبر وكريم.

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"إنهاء لتعاقد السائق وفحص شهري".. 6 التزامات جديدة على "أوبر وكريم"

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2180 لسنة 2019، بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون رقم 87 لسنة 2019 حول تنظيم نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يعرف إعلاميًا بقانون أوبر وكريم.

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بداية من 2024.. إلزام "أوبر وكريم" بعدم قبول سيارات عمرها يتخطى 5 سنوات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2180 لسنة 2019، بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون رقم 87 لسنة 2019 حول تنظيم نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يعرف إعلاميًا بقانون أوبر وكريم.

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