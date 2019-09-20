برلماني: المصريون أكثر وعيًا بمحاولات تشويه الإنجازات وزعزعة الاستقرار

كتب- أحمد علي:

قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه يثق ثقة كبيرة في أفراد الشعب الوطنيين، مضيفاً: "كل ما مر به الشعب المصري وكل ما قدمه من تضحيات على مر تاريخه والسنوات الأخيرة فقط على سبيل التحديد، جعلته أكثر وعيا وقدرة على التمييز بين الحقيقة والشائعات المغرضة التي تستهدف هدم الدولة بعد سيرها عدة خطوات للأمام بثبات وإصرار شهد بهم العالم أجمع.

وأوضح "بركات"، أن هناك جماعات أصبح نشاطها الوحيد في الحياة وهمها الأول هو تشويه ما تقوم به الدولة المصرية وجيشها العظيم، وبث الشائعات بين أبناء الوطن لإثارة شكوكه وحثه على خلق الفوضى من جديد.

وأضاف أن هذه الجماعات تعتمد على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص للوصول إلى غرضها، بوصفها الطريقة الأسهل والأسرع في خلق الشائعة ونشرها، مؤكدًا ضرورة القيام بمزيد من الجهد في التصدي لهذه الشائعات، فالمدعين ومروجي الشائعات يعتمدون على الأكاذيب واجتزاء الحقائق لتسهيل عملية التصديق، وهنا يأتي دور المواطن في البحث عن دقة المعلومة وعدم السير خلف هؤلاء المغرضين.