المتحدث العسكري: 5 ملايين مدني يعملون في 2300 مشروع تشرف عليها القوات المسلحة

كتب- حسن مرسي:

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن القوات المسلحة تعلن عن أي مشروعات تدعم جهود الدولة فيها تشارك فيها للرأي العام بكل شفافية مطلقة ولها بيانات رسمية عن ذلك.

وأضاف الرفاعي في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرود أديب عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن القوات المسلحة تدعم جهود الدولة في مجالات كثيرة جدا تعمل فيها شركات وطنية مصرية وعمالة مصرية.

وتابع: "القوات المسلحة تشرف على تنفيذها حوالي 2300 مشروع يعمل فيها ما يقارب 5 مليون مدني بين مهندسين وعمال في جميع التخصصات وشركات ومؤسسات مدنية بالكامل"، مؤكدا أن "القوات المسلحة تشرف على تنفيذ تلك المشروعات للمعايير الدقيقة والتصميمات المطلوبة وتسلم بعد ذلك للجهة المدنية التي تديرها بعد ذلك".