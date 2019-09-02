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    ما هي حقوق الزوجة في حالة الخلع؟.. "الإفتاء" ترد

    11:08 م الإثنين 02 سبتمبر 2019
    ما هي حقوق الزوجة في حالة الخلع؟.. "الإفتاء" ترد

    تعبيرية

    (مصراوي):

    تلقت دار الإفتاء المصرية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، سؤالًا عن الحقوق بين الزوجين عند الخلع، وجاء السؤال، كالآتي: "ما هي الحقوق الشرعية التي تتنازل عنها الزوجة في حالة الخلع؟".

    أوضحت لجنة الفتوى، الاثنين، في ردها على السؤال: "ما عليه الفتوى وهو المعمول به في القضاء المصري أنه يجب على المرأة المُختلعة ردُّ كل ما ثبت كونُه مَهرًا، وتتنازل عن حقوقها الشرعية المالية؛ من نفقة العدَّة والمتعة ومؤخر الصداق، ولا يسقط حقها في الحضانة وما يترتب عليها من النفقة ونحوها".

    الخلع الزاوج دار الإفتاء المصرية فيسبوك
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