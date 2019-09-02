وزيرة البيئة تبحث مع القائم بأعمال السفير البريطاني الاستعداد لقمة المناخ

القاهرة- (أ ش أ):

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع نيراف باتيل القائم بأعمال السفير البريطاني والوفد المرافق له بحضور عدد من قيادات الوزارة ببيت القاهرة، وذلك لمناقشة التقدم المثمر الذي تم إحرازه في التعاون بين البلدبن في العديد من الملفات البيئية والاستعدادات لقمة المناخ للأمم المتحدة التي تعقد في نيويورك نهاية الشهر الجاري.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية مستقبل العمل المناخي والتغيرات المناخية والتنوع البيولوجى ، وأشارت الى أن مصر ترأس المجموعة الإفريقية في مفاوضات تغير المناخ باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي وقامت بإطلاق ودفع المبادرة الإفريقية للتكييف.

ونوهت إلى أن مصر تعمل على تفعيل التعاون المتوازي للثلاث اتفاقيات : التغير المناخي ، التنوع البيولوجي ، مكافحة التصحر ، وكيفية الإستفادة من المصادر المتاحة وتوظيفها في هذه المجالات ، مشددة على ضرورة التزام الدول بالحفاظ على التوازن البيئي العالمى.

وتطرقت الوزيرة إلى أهمية زيادة رفع الوعى البيئي بالتغيرات المناخية للمجتمع المدنى خاصة في الجامعات والمدارس ، وتحديد نوع المشاريع التي يمكن أن تتم في مجال التنوع البيولوجى مثل اهتمام مصر بتطوير المحميات الطبيعية وتشجيع المجتمع المدنى للحفاظ عليها ودعم القطاع الخاص للاستثمار بها من خلال وضع خدمات داخل المحمية.

من جانبه، أكد نيراف باتيل إستعداد بريطانيا للتعاون المثمر مع مصر ، وخاصة الدعم المادى في مجال السندات الخضراء لما لدى بريطانيا من خبرة في مجال البورصة والقطاع المالى ، وأعرب عن رغبة بلاده في التعاون في مجال دعم المخلفات الصلبة والتغير المناخى والتنوع البيولوجى.

ووجه نيراف الدعوة للوزيرة لتكون ضيف شرف لحدث تغير المناخ والذى تقيمه السفارة البريطانية في أكتوبر القادم، وذلك نظرا للجهود الكبيرة التى قامت بها مصر فى هذا المجال ، خاصة فيما يتعلق بالتحضير لقمة المناخ المقبلة.