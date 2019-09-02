التنمية المحلية: افتتاح معرض "العودة للمدارس" اليوم.. ويستمر لمدة أسبوعين

كتب- محمد نصار:

افتتح حمزة درويش، رئيس قطاع شئون مكتب الوزير ورئيس الديوان العام لوزارة التنمية المحلية نيابة عن محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الاثنين، معرض (العودة للمدارس) والذى تنظمه الوزارة لمدة اسبوعين.

ويتضمن المعرض جميع مستلزمات المدارس من شنط وأقلام وكراسات وملابس وزى مدرسى وأحذية وجميع الأدوات المكتبية بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب لا تقل عن 35%.. ويضم منتجات 5 شركات فى مجال الادوات الكتابية والزى المدرسين، فى إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية بتفعيل المبادرات الشبابية انطلاقاً من الدور المجتمعى للوزارة.

وأكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية - فى تصريح اليوم - أن المعرض يأتى فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الأعباء عن محدودي الدخل وتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وفي ضوء الاستعدادات لبدء العام الدراسى وتوفير كافة احتياجات المواطن بأسعار تنافسية.

وأوضح أن المعرض يشارك فيه شباب المبادرات بالمحافظات والتى استطاعت التواصل مع الغرف التجارية بمحافظاتهم للحصول على المنتجات بأسعار الجملة وتخفيضات كبيرة وتقليل هامش الربح لمساندة المواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تهتم بالتواصل مع الشباب من كافة المحافطات ومساعدتهم وبناء جسور الثقة مع المواطنين .

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات لتنظيم معارض مستلزمات العام الدراسى لتوفير السلع واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية وخاصة فى المناطق الأولى بالرعاية والمناطق الشعبية بالتوازي مع المعارض المركزية فى عواصم المحافظات، مشدداً على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم تحريك الأسعار خلال فترة المعرض.

وأبدى عدد من المواطنين تقديرهم للمعرض الذى نظمته الوزارة والذي يضم منتجات مبادرات الشباب فى المحافظات بعدما تأكدوا أن المعروضات تقل فى اسعارها بنسبة كبيرة عن مثيلاتها بالسوق؛ حيث أكدت سهام عبد اللطيف، إحدى رواد المعرض، أنها وجدت كل ما يحتاجه أبناؤها من مستلزمات دراسية فى هذا المعرض مما وفر الوقت والجهد فى شراء كافة مستلزمات الدراسة بأسعار أقل بكثير من أسعار السوق.

ومن جانبها، قالت إلهام بدران، إن معرض وزارة التنمية المحلية وفر مادياً على أولياء الأمور حتى وإن كان التوفير جنيهات بسيطة على كل منتج، مطالبة بضرورة الاستمرار فى الالتفات الى المواطن البسيط طول العام ومراعاة وضعه الاقتصادى وتوفير السلع بأسعار مخفضة.

وحول الاسعار، قال عادل عبد الرحمن - من رواد المعرض - إنها مناسبة إلى حد كبير، مؤكداً أن دستة الكشاكيل فى المكتبات المجاورة لمنزله سعرها يصل الى 40 جنيهاً بينما حصل عليها من المعرض بـ 20 جنيها.

ومن جانبه، أكد المهندس وليد سليمان، رئيس مؤسسة الشباب للتنمية المستدامة، وهو أحد المشاركين بالمعرض، أن "مبادرة أهل الخير من أهالينا" تم اطلاقها من محافظة كفر الشيخ حيث تم تنفيذها في 410 قرية خلال سنة في محافظة كفر الشيخ.

وأضاف "وفي ضوء لقاءنا مع محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وتوجيهاته بتوسيع المبادرة وتعميمها علي باقي المحافظات تم تطبيق المبادرة في محافظة القاهرة وهي ثاني محافظة تم تطبيق المبادرة بها والتى تعمل من أجل تخفيف العبء على المواطن فى مجالات دعم السلع وتوفير مستلزمات المدارس بفارق أسعار من 35 : 40 %، مشيرا إلى أن المبادرة لها منافذ بيع متحركة على مستوى الجمهورية.

من جهته، أكد محمود أنيس، صاحب شركة وأحد المشاركين بالمعرض، أنه يتم بيع المنتجات داخل المعرض بسعر الجملة وهناك جودة عالية في المنتجات، لافتا إلى أنه لم يكن هناك تنافس بين أصحاب المبادرات من الشركات في الأسعار بل يساعد أصحاب المبادرات بعضهم البعض لتكامل المنتجات وأن هدفهم الأول هو توفير أجود المنتجات بأفضل الأسعار للمواطنين.