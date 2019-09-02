​وزيرة الثقافة تفتتح معرضًا للفنون التشكيلية ببني سويف

​وزير الإسكان: طرح عدد كبير من الأراضي والشقق بمختلف أنواعها خلال

كتب- محمد عاطف:

تفقدت وزيرة الثقافة والمستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، قصر ثقافة المدينة بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب وذلك في اطار متابعة تنفيذ الفعاليات والأنشطة والخدمات الثقافية المقدمة للمواطنين.

وافتتحت الوزيرة معرضًا للفنون التشكيلية يضم أعمال لمبدعي المحافظة تتنوع بين الرسم والمشغولات اليدوية والكليم والسجاد والنحاس، كما شهدا فقرة غنائية قدمتها فرقة الموسيقى العربية التابعة للقصر.

ووجهت الوزيرة إلى الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة العمل على اعتماد الفرقة وضمها إلى الفرق التابعة لقصر ثقافة بني سويف مع تكثيف الأنشطة الموجهة لأصحاب الهمم.

وشددت الوزيرة على ضرورة رفع كفاءة المبنى والبدء في تحديث الأجهزة الخاصة بالمسرح الملحق وتزويده بأحدث النظم والتقنيات ليستعيد المكان رونقه ويستقبل العروض والأنشطة الثقافية المتنوعة.