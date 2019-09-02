أكثر الكلمات إنتشاراً

قصف لبنان الدولار الجمركي فايلر مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة أسعار الذهب الطقس

عصام زكريا رئيسا للدورة الـ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي

04:11 م الإثنين 02 سبتمبر 2019
عصام زكريا رئيسا للدورة الـ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي

الناقد عصام زكريا

كتب- محمد عاطف:

أصدرت وزيرة الثقافة، قرارًا بتولي الناقد عصام زكريا رئاسة مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ٢٢.

​جاء ذلك بناء على المذكرة التي قدمها الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة للسينما ورئيس المركز القومي للسينما، التي اقترح خلالها التجديد للناقد عصام زكريا لرئاسة مهرجان الإسماعيلية بعد النجاح الذي تم تحقيقه خلال الدورات الماضية بعد الفصل بين رئاسة المركز القومي للسينما ورئاسة المهرجان.

عصام زكريا وزيرة الثقافة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي الأفلام التسجيلية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان