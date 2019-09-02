وزير الزراعة يتفقد البرامج القومية للأصناف الجديدة بمحطة بحوث "سخا"

كتب- أحمد مسعد:

تفقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، بمحافظة كفر الشيخ، يرافقه قيادات وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية البرنامج القومي للنهوض بمحصول الذرة الشامية لمتابعة الهجن الجديدة والتي يأتي على رأسها الذرة السكرية والذرة الفشار؛ تمهيدا لزراعتها في مصر لأول مرة بعد أن كان يتم استيرادها من الخارج.

وحسب بيان، الاثنين، وجه وزير الزراعة، بالتوسع في زراعة الذرة الحمراء لأهميتها في النهوض بالإنتاج الداجني والهجن الجديدة تتميز بأنها قصيرة العمق ما تسهم في ترشيد المياه ومقاومة للأمراض والظروف المناخية.

وتفقد وزير الزراعة الأصناف الجديدة من الفول الصويا والتي تم استنباطها بمعرفة معهد بحوث المحاصيل الحقلية والتي تعطي إنتاجية عالية ومقاومة لدودة ورقة القطن التي كانت تمثل تهديد كبير للمحصول.