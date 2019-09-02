"16 جنيهًا للكيلو".. "شعبة الدواجن": انخفاض جديد في أسعار الدواجن

كتب - محمد سامي

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية في القاهرة، إن انخفاض أسعار الدواجن مستمر، ووصل سعر الكيلو في المزرعة ما بين 15 و16 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض لـ24 جنيهًا تسليم المزرعة؛ لتباع للمستهلك بـ27 جنيهًا على الأكثر.

وأضاف السيد، لمصراوي، الاثنين، أن هناك أزمة كبيرة للمربين بسبب انخفاض أسعار الدواجن خلال الأسبوعين الماضيين، لأنها لم تصل لتكلفة العلف، كما أن الإنتاج اليومي يبلغ مليونًا ونصف المليون طائر وخسارة الطائر بالنسبة للمربي تبلغ 10 جنيهات، ما يعني أن خسائر المربين بلغت خلال ثلاثة أسابيع ما يزيد عن نصف مليار جنيه.

وأشار السيد، إلى أن تحرير سعر الدولار الجمركي، لن يؤثر على أسعار الدواجن على الإطلاق خاصة وأنه لو كانت هناك زيادة سعرية في أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج ستكون طفيفة وغير ملحوظة على الإطلاق.