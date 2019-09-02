الأعلى للأزهر يبحث الاستعداد للدراسة بكليات الجامعة والمعاهد

كتب – محمود مصطفى:

بدأ ظهر الاثنين، اجتماع المجلس الأعلى للأزهر، لبحث الاستعداد للعام الدراسي الجديد بالجامعة وقطاع المعاهد، بمقر المشيخة بالدراسة.

ويرأس الاجتماع، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وحضور الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، ونوابه، والشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد.

كان المجلس الأعلى للأزهر، أعلن بدء الدراسة بالمعاهد وكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، في الـ21 من سبتمبر الجاري.