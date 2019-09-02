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    الأربعاء.. إقرار ضوابط ومعايير البرامج بـ"الأعلى للإعلام"

    12:44 م الإثنين 02 سبتمبر 2019
    الأربعاء.. إقرار ضوابط ومعايير البرامج بـ"الأعلى للإعلام"

    مكرم محمد أحمد، الكاتب الصحفي ورئيس المجلس الأعلى

    كتب- مصطفى علي:

    قال محمد العمري، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هيئة مكتب المجلس تجتمع الأربعاء المقبل، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، وأعضاء المجلس لإقرار الضوابط والمعايير كاملة الخاصة بالبرامج بشكل نهائي.

    وأوضح العمري، في تصريحات له، أن الاجتماع يعقبه مؤتمر صحفي، لإعلان تطبيق الضوابط والمعايير بشكل رسمي.

    وأعلن المجلس في يونيو الماضي، وضع ضوابط لتنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية والتوك شو، موضحًا أن هذه الضوابط وضعتها لجان المجلس المتخصصة، وتضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال الإعلام.

    ووجه المجلس خطابات للقنوات مرفقة بها الضوابط الإعلامية للبرامج، ودعاها إلى الالتزام بها لخلق بيئة مهنية مناسبة للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع.

    وقال المجلس في الخطابات إن الهدف من الضوابط حماية حق المواطن في التمتع بإعلام على قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة العالمية، وبما يتفق مع الهوية الثقافية المصرية.

    المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام محمد العمري مكرم محمد أحمد

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