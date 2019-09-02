مدبولي: توقيع بروتوكول لفض التشابكات المالية بين الكهرباء والمالية

كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الاثنين، لبحث واستعراض آخر المستجدات المتعلقة بملف فض التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، إضافة إلى ممثلين عن تلك الوزارات.

في بداية الاجتماع، وحسب بيان، جدد رئيس الوزراء التأكيد على حرص الحكومة على الاستمرار في وضع الآليات وإصدار القرارات المختلفة التي تستهدف الوصول إلى تفاهمات من شأنها الوصول لتسوية شاملة ونهائية لملف التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يسهم في تخفيف العبء عن كاهل المالية العامة، ويحقق وضعاً مالياً أفضل للوزارات والجهات محل التشابكات، وهو ما سينعكس بدوره على أداء تلك الوزارات والجهات، وما تقدمه من خدمات للمواطنين.

وأضاف رئيس الوزراء في هذا الصدد: "نحن نعالج مشكلات وتحديات متراكمة منذ عشرات السنوات"، والحكومة جادة في اقتحام هذه المشكلات والتحديات وحلها، موضحاً أن فض التشابكات المالية بين الجهات والوصول إلى حلول نهائية بشأنها سيسهم في حصول كل جهة على كامل مستحقاتها، وإدارتها بشكل أفضل.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على توقيع بروتوكول قريباً بين وزارتي الكهرباء والمالية، لفض التشابكات المالية بين الوزارتين، يتضمن قواعد وإجراءات واضحة ومحددة تحسم العلاقة بين الوزارتين، وجاء هذا الاتفاق بعد عدة اجتماعات ترأسها رئيس الوزراء بهذا الشأن.

وأوضح أن الحكومة مستمرة في جهودها لحل معضلة التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية، التي تمثل تحديا منذ سنوات.