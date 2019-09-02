"حواجز الأمواج الغاطسة".. ننشر خطة "حماية الشؤاطى" للساحل البحري

كتب- أحمد مسعد:

تواصل وزارة الموارد المائية والري، بالتعاون والتنسيق مع القوات البحرية المصرية وعدد من الجهات البحثية والتنفيذية أعمال حماية لشواطئ مصر على طول الشريط الساحلي.

قال المهندس عاشور عبد الكريم، رئيس هيئة حماية الشواطئ، إن وزارة الري متمثلة في الهيئة العامة لحماية الشواطئ بالتعاون مع القوات البحرية، مشيرًا إلى أن التكلفة المخصصة بلغت 850 مليون جنيه.

وأضاف عبد الكريم، لمصراوي، الاثنين، أن الهيئة تستهدف حماية قلعة و كورنيش المنشية، الحواجز الغاطسة ببئر مسعود والحماية الخاصة بالقاعدة البحرية بأبو قير، لافتا إلى أن الأعمال تنتهي آخر العام الجاري.

وأكد أن برنامج حماية السواحل والمنشآت والتكيف مع التغيرات المناخية، ويهدف البرنامج إلى المحافظة على سلامة واستقرار الكتلة السكنية والمحافظة على الأراضي الزراعية الواقعة خلف الحماية، ما يحافظ على الاستثمارات.

وأشار إلى تنفيذ مشروع حواجز الأمواج الغاطسة الذي انطلق منذ 10 سنوات؛ ليحل محل الألسنة الصخرية كأسلوب قديم، لوضع الحواجز بمنطقتي المندرة والمنتزة وحتى منطقة نادي السيارات بسيدي بشر.

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