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    وزير الزراعة يلتقي محافظ كفر الشيخ بمحطة البحوث في سخا

    10:51 ص الإثنين 02 سبتمبر 2019
    وزير الزراعة يلتقي محافظ كفر الشيخ بمحطة البحوث في سخا

    الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ

    كتب- أحمد مسعد:

    بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور إسماعيل عبدالحميد محافظ كفر الشيخ، سبل تحقيق المزيد من التنمية الزراعية بالمحافظة.

    جاء ذلك خلال لقائهما بمحطة البحوث الزراعية بسخا، في مستهل زيارة وزير الزراعة والوفد المرافق له من قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية لتفقد عدد من المشروعات التنموية والبحثية بالمحافظة.

    وأكد وزير الزراعة، في بيان، اليوم، حرصه على تكثيف سبل التعاون من أجل النهوض بالمشروعات الزراعية بالمحافظة، وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية التي تشتهر المحافظة بزراعتها بما يساهم في زيادة دخل مزارعيها، ورفع مستوى معيشتهم، والنهوض بالإنتاج الزراعية وتحقيق التنمية.

    وأشار وزير الزراعة إلى أن محصول الأرز يعد من المحاصيل الرئيسية التي تشتهر المحافظة بزراعتها، لافتا إلى أن هناك دروسًا مستفادة من الالتزام بقرار الحكومة بتحديد المساحات المنزرعة من المحصول لترشيد استهلاك كميات المياه المستخدمة في الزراعة، حقق التوازن في سعر المحصول، وكميات الاستهلاك لصالح المواطنين، وهو أمر يأتي في صالح المزارع لتحقيق عائد مجزي من المحصول.

    وأكد الوزير أن هناك تعاونًا مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية لتجميع قش الأرز وإعادة تدويره، نظرا لما له من بعد بيئي مهم للقضاء على السحابة السوداء، لافتا الى انه بعد زيادة أسعار المحروقات زادت اهمية قش الارز، وأصبح يحقق عائد أكبر للمزارع.

    إسماعيل عبدالحميد وزير الزراعة كفر الشيخ التنمية الزراعية

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