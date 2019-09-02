برلمانية تكشف عن 3 ملفات رئيسية أمام البرلمان في الانعقاد الخامس

كتب أحمد على

قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب عليه مهمة صعبة خلال دور الانعقاد الخامس، خاصة مع ازدحام الأجندة التشريعية الخاصة، وضرورة إقرار تشريعات خدمية وأداء دوره الرقابي لضبط الأداء الحكومي في ملفات وقضايا تتطلب تدخل سريع.

وأوضحت النائبة، في بيان، الاثنين، أن المجلس عليه حل 3 مشكلات رئيسية تمثل أزمات للشعب المصري، وهي النظافة، وأمان وسلامة الطرق وخفض نسبة الحوادث، بجانب إصلاح المطبات وإغلاق بالوعات الموت، التي تسبب كوارث.

ولفتت إلى أهمية توجه المجلس لقضايا حرجة تمثل أزمة لدى المواطنين، حتى يستطيع تحسين صورته الذهنية أمامهم، خاصة مع أن الانعقاد الخامس هو آخر دور انعقاد في حياة المجلس الحالي، ويجب أن يختتمه بشكل مرضٍ للشارع المصري.​