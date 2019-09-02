  • عاجل:البترول: حفر 10 أبار استكشافية جديدة بالصحراء الغربية (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    قصف لبنان الدولار الجمركي السيسي في الكويت الزمالك والاتحاد مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة أسعار الذهب الطقس

    برلمانية تكشف عن 3 ملفات رئيسية أمام البرلمان في الانعقاد الخامس

    10:45 ص الإثنين 02 سبتمبر 2019
    برلمانية تكشف عن 3 ملفات رئيسية أمام البرلمان في الانعقاد الخامس

    مجلس النواب

    كتب أحمد على

    قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب عليه مهمة صعبة خلال دور الانعقاد الخامس، خاصة مع ازدحام الأجندة التشريعية الخاصة، وضرورة إقرار تشريعات خدمية وأداء دوره الرقابي لضبط الأداء الحكومي في ملفات وقضايا تتطلب تدخل سريع.

    وأوضحت النائبة، في بيان، الاثنين، أن المجلس عليه حل 3 مشكلات رئيسية تمثل أزمات للشعب المصري، وهي النظافة، وأمان وسلامة الطرق وخفض نسبة الحوادث، بجانب إصلاح المطبات وإغلاق بالوعات الموت، التي تسبب كوارث.

    ولفتت إلى أهمية توجه المجلس لقضايا حرجة تمثل أزمة لدى المواطنين، حتى يستطيع تحسين صورته الذهنية أمامهم، خاصة مع أن الانعقاد الخامس هو آخر دور انعقاد في حياة المجلس الحالي، ويجب أن يختتمه بشكل مرضٍ للشارع المصري.​

    مجلس النواب أنيسة حسونة أزمات للشعب المصري

    الخبر التالى:

    وزير الإسكان والسفير العراقي يبحثان سبل التعاون المشترك
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان