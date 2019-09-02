"بحلول غير تقليدية".. الإسكان تعلن بدء تنفيذ مشروعات صرف بالريف

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع قيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة، بحضور الدكتور خالد الذهبي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور محمد جمال، أستاذ مصري بجامعة ألبرتا بكندا؛ لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الصرف الصحي، خاصة صرف صحي المناطق الريفية، واستخدام أحدث التقنيات المتعلقة بعمليات المعالجة والتعقيم وحماية الشبكات.

وأضاف الوزير في بيان اليوم الاثنين، أنه جرى تأكيد ضرورة وضع خطة واضحة للبدء في تنفيذ الحلول غير التقليدية، والتي تتناسب مع وضع المناطق الريفية وإمكانياتها، وخاصة التوابع والعزب والنجوع والكفور، والتي قد يصعب خدمتها عن طريق نظام صرف صحي مركزي (شبكات إنحدار – محطات رفع – خطوط طرد – محطات معالجة مركزية)، مع ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن، وذلك من خلال تنفيذ الأنظمة اللامركزية وغيرها من الحلول منخفضة التكاليف.

وقال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وير الإسكان للمرافق، ونائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU): تم أيضًا مناقشة كيفية الاستفادة من الجهود والمشروعات البحثية التي يقوم بها المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وتحويلها إلى حلول تطبيقية يمكن تنفيذها، ووضع الخطط اللازمة لانتشارها علي نطاق واسع، وخاصة المشروع البحثى الجارى فى مجال تأهيل ورفع كفاءة محطات المعالجة الثنائية القائمة وتحويلها إلى محطات معالجة ثلاثية، وكذا مناقشة كيفية الاستفادة من التقنيات المختلفة المتعلقة بعمليات المعالجة والتعقيم وحماية الشبكات، وتم التأكيد علي ضرورة الحفاظ علي جودة مياه الشرب حفاظاً على الصحة العامة للمواطن.

وأشار مستشار وزير الاسكان للمرافق، إلى أنه تمتأكيد ضرورة توحيد الجهود البحثية والعلمية بما يخدم المشروعات القومية الهامة الجاري تنفيذها في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، مع قيام المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بدوره كمرجعية علمية وبحثية في هذا المجال، وقيامه بتقديم الدعم المطلوب للجهات التابعة لقطاع المرافق، وذلك من خلال وضع حلول عملية وتطبيقية للتحديات اليومية التى تواجه قطاع المرافق.