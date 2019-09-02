اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 7 رحلات لنقل 900 حاج من السعودية

(مصراوي):

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الاثنين، 7 رحلات جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطاري القاهرة وبرج العرب لنقل 900 حاج، بواقع 4 رحلات من جدة لنقل 500 حاج، و3 رحلات من المدينة المنورة لنقل 400 حاج من حجاج قرعة تنازلات، وبعثة عمل الشركة وبعثات هيئات أخرى لخدمة الحجاج بخلاف رحلات العمل، بحسب ما صرح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وأضاف "عادل"، أن الشركة سيرت أمس، 10 رحلات جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطاري القاهرة وبرج العرب لنقل 2400 حاج، بواقع 5 رحلات من جدة بخلاف رحلات العمل لنقل 1150 حاجًا، من بينهم رحلة شارتر لحجاج دولي مالي، و5 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1250 حاجا.

من بينهم رحلتين شارتر لنقل حجاج مالي وحجاج قرعة مجلس النواب وتنازلات وبواقي قرعات وبعثة الشركة وبعثات وزارات وهيئات لخدمة الحجاج بخلاف رحلات العمل.