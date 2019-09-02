تفاصيل لقاء وكيل "النواب" بوفد عموم أفريقيا

كتب - أحمد علي:

عقد النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، اجتماعًا مع نائب رئيس البرلمان الأفريقي جمال بوراسو ممثل الجزائر في البرلمان الأفريقى.

شارك في الاجتماع الذى عقد، الأحد، بمجلس النواب، أعضاء لجنة الشئون الأفريقية، النائب حاتم باشات والنائبة مى محمود ولنائب السيد فليفل.

وقال "وهدان"، خلال اللقاء إن توجه سياسة مصر بعد ثورة 30 يونيو أصبح نحو القارة الإفريقية، وأنها تسعى إلى تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية وحل مشاكلها بمشاركة جميع الدول لافتًا إلى دور البرلمان الأفريقي في هذا الشأن.

وأضاف أن زيارة النائب الجزائري جمال بوراس لمصر تعكس الروابط التاريخية بين الشعبين المصري والجزائري.

من جانبه، أشاد جمال بوراسو، بالدور الذي تقوم به مصر لخدمة شعوب القارة الأفريقية منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وفي ظل رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي.

وأضاف "بوراس"، أن رئيس البرلمان الأفريقي يعتزم زيارة مصر قريبًا للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي (الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي)، في إطار الترتيب للجلسة العامة المقبلة للبرلمان الإفريقي.

من جهته، طالب النائب السيد فليفل خلال اللقاء بتوقيع الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقى على ميثاق يجعل القرارات الصادرة من الاتحاد الإفريقى في صورة تشريعات، مشيدًا بدور البرلمان الإفريقى في إحتواء الأوضاع في السودان.

وأشار النائب حاتم بشات إلى طلب مصر بإدراج القضية الفلسطينية على جدول أعمال الجلسة العامة القادمة للبرلمان الإفريقي.