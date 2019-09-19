​"فيديوهات فيك".. رئيس ميناء الإسكندرية يكشف حقيقة تكدس الشاحنات

كتب- أحمد علي:

كشف اللواء طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، عن وجود عدد كبير من أرصفة الميناء لا تتواكب مع الفترة الحالية، خاصة أن بعضها تم إنشاؤه منذ عام 1837، وهو الأمر الذي يحتاج إلى إعادة تطويرها مرة أخرى والنزول إلى أعماق كبيرة.

وأكد رئيس ميناء الإسكندرية- خلال لقائه بوفد لجنة الشئون العربية، ورده على تساؤلات الوفد، الذى يزور الإسكندرية لتعزيز التجارة البينية مع الدول العربية- أنه فيما يخص وجود 330 ألف متر أرض غير مستغلة داخل الميناء فيتم الآن التسويق باستثمار القطاع الخاص بها.

وحول أزمة تكدس الشاحنات في الميناء والتي طرحها النائب أحمد الشريف، قال رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إنه اتخذ قرارًا بعدم دخول أي شاحنة داخل الميناء، إلا بإذن شغل وإفراج جمركي، لافتًا إلى أن أصحاب الشاحنات كانوا يتخذون الميناء جراجًا لهم، حيث يقومون بقطع تذكرة دخول ثم يتجولون داخل الميناء بالسيارات للبحث عن زبائن.

وتابع: "استلمت مهام عملي من شهر ووجدت 12 ألف شاحنة داخل الميناء يوميًا، وكأنه محطة مصر وعندما وضعت قواعد جديدة أصبح العدد لا يزيد على 2500 شاحنة"، لافتًا إلى أن أصحاب الشاحنات حاولوا إثارة الرأى العام، وقاموا بتصوير فيديوهات "فيك" من أماكن خارج الميناء وأرسلوها لرئيس الوزراء، وصممت على القرار تحقيقًا للصالح العام.

وطرح النائب أشرف رحيم، مشكلة فساد السلع الغذائية المستوردة، والتي يتم تركها بسبب مشكلات الجمارك، ورد رئيس الميناء على تلك الإشكالية مؤكدًا أن مجلس الإدارة أتخذ القرار 106، والذي بموجبه سيتم تفعيل قرار سرعة التخلص من المهمل وإجراءات فورية ببيعها في مزاد علني، ووضع فلوسها في خزنة لصالح أصحابها لحين توفيق أوضاعهم مع الجمارك.

فيما تساءلت النائبة شادية خضير، عن مدى توحيد الجهود في إدارة الميناء خاصة أن هناك أكثر من 10 جهات لها حق الولاية عليه، منوهًا رئيس الميناء انه بدأ في تفعيل القرار 110 الذي يعطيه صلاحيات مطلقة في إدارة الميناء بالتنسيق مع الجهات الآخرى.

يذكر أن وفد البرلمان، برئاسة النائب أحمد رسلان، أختتم زيارته للإسكندرية اليوم، بعد الاستماع لرؤية المحافظ حول تطوير التجارة البينية مع الدول العربية.

ضم وفد البرلمان النواب "إبراهيم أبو شعيرة - سحر صدقي أمين سر اللجنة- حمدي عبدالوهاب- مي البطران - أشرف رحيم - اللواء جمال محفوظ - أحمد الشريف- شادية خضير- فيصل الشيباني.

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