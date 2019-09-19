"حماية المستهلك": ضبط سلع مجهولة ومُقلدة وأدوية ومستحضرات منتهية الصلاحية

القاهرة- (مصراوي):

تمكن جهاز حماية المستهلك، خلال حملة استهدفت الأسواق والمحال التجارية بمحافظات (القاهرة والجيزة وكفر الشيخ والفيوم وبني سويف وشرم الشيخ) لضبط المخالفين والتصدي للممارسات الضارة التي تخل بحقوق المستهلكين، من ضبط سلع مجهولة المصدر إلى جانب سلع تحمل "ماركات" مقلدة، وأدوية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء راضي عبد المعطي - في بيان الخميس - إن الحملات بمحافظتي القاهرة والجيزة أسفرت عن ضبط 200 "كرتونة" سجائر مهربة ومجهولة المصدر، كما تم ضبط مركز تجميل به سلع مجهولة المصدر وبدون بيانات وهي (عبوات كريم وبودة تقشير وزجاجات بلسم وكولاجين للشعر وغسول للوجه)، فضلا عن ضبط منتجات "مسامير تثبيت الخرسانات" مقلدة، كما تم ضبط شركة بمنطقة المعادي تقوم بتقليد ملابس مدرسية بخامات رديئة تحمل علامة إحدى المدارس دون الحصول على موافقتها.

وأضاف أنه تم ضبط 619 صنفا مختلفا من عبوات أدوية وأعشاب ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل، منتهية الصلاحية، داخل مراكز علاج طبيعي وصيدليات، وعيادات غير مرخص لها بمحافظة كفر الشيخ.

وأشار عبد المعطي إلى أن الحملات الرقابة في المحال التجارية في محافظات الفيوم وبنى سويف وشرم الشيخ أسفرت عن تحرير 70 محضرا بعدم إعلان عن الأسعار، ومحاضر لتجميع 26 "شيكارة" دقيق بلدى وتجميع أعلاف مجهولة المصدر، وأنه تمت إحالة جميع المحاضر للنيابة العامة.

وأكد أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية، وأنه يعمل بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية بوزارة التموين والأجهزة الرقابية المختصة.

كما أكد أن حملات الجهاز - بكافة فروعه الإقليمية من خلال سيارات الضبطية القضائية - مستمرة بالأسواق والمناطق التجاريه المختلفه، ومواقف نقل الركاب لضبط الأسواق، وتفعيل إجراءات الرقابة،والتوعية لجمهور المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز.

وأهاب رئيس حماية المستهلك بالمواطنين الإبلاغ عن أية ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك أو أية معلومات بشأنها، مؤكدا أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متوازي مع الرقابة المؤسسية التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.

وعلى جانب آخر، وجه رئيس الجهاز رسالة للتجار ومقدمي الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية، وتقديم السلع والخدمات للمواطنين، بجودة عالية والامتناع عن أي ممارسات سلبية تضر المستهلك.

وأوضح أن الجهاز يستقبل شكاوى المواطنين عبر آليات التواصل المختلفة من خلال الخط الساخن 19588 أو من خلال رقم واتس آب (المواطن رقيب) 01281661880 أو الموقع الالكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg او عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على متجر الهواتف الذكية Google play.