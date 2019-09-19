نقابة اتحاد الكتاب تحتفل بصدور ديوان "شغف الروح" لهويدا عطا

القاهرة- (أ ش أ):

أقامت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر احتفالية بمناسبة صدور ديوان "شغف الروح" للكتابة هويدا عطا هو الديوان التاسع لها.

وقال يسري العزب خلال الاحتفالية إن أسلوب الشاعرة يحمل جماليات عالية ورهافة حس ومفردات خاصة بها.

من جانبه، أكد الدكتور سعد عرفة أن كتابات الشاعرة بمثابة ثروة قومية تستحق الحفاظ عليها وأن أسلوبها يشبه كثيرا الشاعرة مي زيادة.

حضر الاحتفالية الشاعر علاء عبد الهادى والناقد الدكتور يسرى العزب والأديب سعد عرفة والقاص والناقد حمدى عبد الرازق والكاتب الاعلامى ماهر مقلد والدكتورة خلود يسرى العزب والشاعرة عواطف يونس والشاعر أحمد ابراهيم.

وأكد الحضور على براعة الشاعرة فى تناولها للقصائد من خلال حس مرهف مزجت به خبراتها الحياتية حول همومها الإنسانية وهى المرأة التى خرجت من صعيد مصر لتواجه العالم فى معترك الحياة سواء فى مصر أو الخارح مما جعل تجربتها تحمل نضجا انسانيا كبيرا ، فهى الشاعرة المحبة للانسان والحياة وعالم المثل.

وأضاف الحضور أن الدكتورة هويدا عطا تمتاز بالحس المرهف وخصوصية التجربة الشعرية مما جعل أعمالها الشعرية والسردية تترجم للغات الأجنبية.