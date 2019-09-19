الصحة: الانتهاء من 106 آلاف و165 عملية قسطرة قلبية بـ"قوائم الانتظار"

كتب- أحمد جمعة:

أعلن مستشار وزير الصحة والسكان لأمراض القلب الدكتور أحمد نصار الانتهاء من 106 آلاف و165 عملية قسطرة قلبية من إجمالي 239 ألفا و890 عملية تم إجراؤها منذ بداية المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار وحتى الآن، بنسبة 46 % من إجمالي العمليات، وبلغت نسبة القسطرة التشخيصية 62% و38% قسطرة ودعامات.

جاء ذلك خلال ورشة عمل التي عقدتها وزارة الصحة والسكان، ممثلة في اللجنة العليا لأمراض القلب اليوم الخميس، تحت شعار (دقات قلبك..ساعات حياتك) عن تطوير إجراء القسطرة القلبية، في إطار حرص الوزارة على التطوير الدائم ومواكبة بروتوكولات العلاج الحديثة في هذا المجال، بمقر معهد تدريب الأطباء بالعباسية.

وقال الدكتور أحمد نصار إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد حرصت على تشكيل لجنة لإدارة ملف أمراض القلب بالمبادرة لتختص بوضع بروتوكول لإجراء العمليات وإنشاء قاعدة بيانات وتحديد أسعار الخدمة والخروج بتوصيات فعالة، إضافة إلى المتابعة المستمرة، لافتا إلى أن هذه الورشة عقدت لتحقيق الاستخدام الأمثل لتدخلات القسطرة القلبية.

وأضاف أن اللجنة وضعت بروتوكولات جديدة تحدد دواعي استخدام القسطرة القلبية، كما قامت بتحديث قرار اللجنة الثلاثية للقسطرة القلبية سواء الصادر من التأمين الصحي أو على نفقة الدولة، بما يتيح بناء قاعدة بيانات واسعة عن مرضى القلب في مصر، مرفقا به تقرير يسلم للمريض بعد الخروج من المستشفى به أهم الإرشادات الطبية ورقم الطبيب المختص بما يساهم في إرضاء المرضى عن الخدمة المقدمة.

من جانبه أوضح مسئول التحول الرقمي ومتابعة الجودة والمراجعة باللجنة الدكتور ناصر طه أنه تم تدشين قاعدة بيانات كاملة للمرضى تحتوى على تقارير مميكنة لما قبل القسطرة والقسطرة العلاجية وتقرير خروج المريض، إضافة إلى صورة رقمية لجميع الأبحاث التي أجريت للمريض.

وأشار إلى أن هذه البيانات تستخدم كنواة لقاعدة بيانات قومية عن أمراض القلب في مصر، وللتأكد من أنه يتم إجراء القسطرة العلاجية والتدخل الجراحي وفق الإرشادات الطبية العالمية، وقياس جودتها ومراجعة ما إذا تم حدوث مضاعفات قبل الخروج من المستشفى، إضافة إلى التزام مراكز القسطرة ببرامج مكافحة العدوى والوقاية من أخطار الأشعة.

وأشار مدير الغرفة المركزية لإنهاء قوائم الانتظار الدكتور خالد عاطف إلى أن هدف المبادرة الرئاسية تخفيف المعاناة عن المرضى وإنهاء قوائم الانتظار بين مرضى التدخلات الجراحية المختلفة وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة لجميع المرضى بالتساوي وفي جميع المستشفيات دون تحميل المواطن لأي أعباء مالية، إضافة إلى توفير بيانات وإحصائيات دقيقة ومتابعة المرضى أثناء وبعد العملية، والتعاون الفعال بين جميع مقدمي الخدمة الصحية.

وقال إنه تم إجراء 239 ألفا و890 عملية جراحية منذ بداية المبادرة في يوليو 2018 وحتى أمس، جاء في مقدمتها عمليات قسطرة القلب، يليها جراحات القلب 17 ألفا و265 عملية، إضافة إلى 9 آلاف و666 عملية جراحة مخ وأعصاب، 10 آلاف و807 جراحات عظام، و78 ألفا و149 جراحة رمد، 11 ألفا و842 جراحة أورام، 175 زراعة كلى، و232 زراعة كبد، و1675 زراعة قوقعة، كما تم تحويل 3 آلاف و884 حالة للعلاج الدوائي.

وأضاف مدير الغرفة المركزية لإنهاء قوائم الانتظار أنه تم إجراء 146 ألفا و577 عملية جراحية بـ167 مستشفى تابع لوزارة الصحة بنسبة 64%.