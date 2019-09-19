حدث في 8 ساعات| تشييع جنازة الفريق إبراهيم العرابي.. وقرارات عاجلة في اجتماع المحافظين

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الخميس، عددًا من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية المهمة، أبرزها وفاة الفريق إبراهيم العرابي رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، وحضور الرئيس السيسي جنازته، بالإضافة إلى اجتماع رئيس الوزاء مع المحافظين.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: