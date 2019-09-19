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حدث في 8 ساعات| تشييع جنازة الفريق إبراهيم العرابي.. وقرارات عاجلة في اجتماع المحافظين

08:58 م الخميس 19 سبتمبر 2019
حدث في 8 ساعات| تشييع جنازة الفريق إبراهيم العرابي.. وقرارات عاجلة في اجتماع المحافظين

حدث في 8 ساعات

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الخميس، عددًا من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية المهمة، أبرزها وفاة الفريق إبراهيم العرابي رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، وحضور الرئيس السيسي جنازته، بالإضافة إلى اجتماع رئيس الوزاء مع المحافظين.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

أوبر وكريم مجلس الوزراء مصطفى مدبولي السيسي كارت الفلاح وزارة التموين وزارة القوى العاملة قطع المياه إبراهيم العرابي

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