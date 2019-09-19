مجمع البحوث الإسلامية يطلق حملة "التعليم يبني الأشخاص والأوطان"

كتب- محمود مصطفى:

يطلق مجمع البحوث الإسلامية بداية من الأسبوع المُقبل، حملة توعوية شاملة بعنوان "التعليم يبني الأشخاص وترتقي به الأوطان"، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، يشارك فيها نحو 3 ألاف واعظ وواعظة بالأزهر الشريف وينتشرون في المدارس والمعاهد ويلتقون المدرسين والتلاميذ من خلال الاتصال المباشر في مختلف قرى ومدن ومحافظات الجمهورية.

وقال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الحملة تعد استكمالًا للحملات التوعوية والمجتمعية الشاملة التي ينفذها المجمع بشكل مستمر وتستهدف التوعية بكل القضايا التي ترتبط باهتمامات الناس ارتباطا مباشرا وتمس حياتهم اليومية.



أضاف عياد أن الحملة تستهدف توجيه رسالة إيجابية لجميع المشاركين في العملية التعليمية وعلى رأسهم الطلاب لحفز هممهم على الجد والاجتهاد في التحصيل العلمي من خلال بيان أهمية العلم بجميع مجالاته في بناء الدول والأوطان، والتأكيد على فضل العلماء، وذلك من خلال تواجد الوعاظ والواعظات في المدارس والمعاهد مع بداية العام الدراسي الجديد.



أوضح أن الحملة لا تقتصر على الاتصال المباشر فقط، وإنما يتم إطلاقها إليكترونيا من خلال توجيه نصائح تربوية وتنموية متنوعة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ومخاطبة كل شريحة بأسلوب مفهوم وبلغة سهلة مع التركيز والإيجاز من خلال صفحات التواصل الاجتماعي والموقع الإليكتروني الرسمي للمجمع.