وفد من حقوق الإنسان بزيمبابوي يزور المجلس القومي للمرأة

كتبت- نور العمروسي:

استقبل المجلس القومي للمرأة، اليوم الخميس، وفد اللجنة القومية لحقوق الإنسان بدولة زيمبابوي للتعرف على جهود المجلس في مجال تعزيز حقوق الإنسان من خلال جهود مكتب شكاوى المرأة بالمجلس.

واستعرضت الدكتورة نجلاء العادلي مدير عام الاتصالات الخارجية والتعاون الدولي بالمجلس، تشكيله ودور فروعه بالمحافظات ولجانه المختلفة، مشيرة إلى أن المجلس يعتبر الآلية الحكومية المنوط بها النهوض بأوضاع المرأة المصرية، كما استعرضت جميع الأنشطة والبرامج والمشروعات والخدمات التي يقدمها المجلس للنهوض بالمرأة في كافة المجالات، إلى جانب الحملات التوعوية التي أطلقها المجلس.

وتحدثت "العادلي"، عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، واستعرضت محاورها الأربعة، وأشارت إلى التقدم المحرز في وصول المرأة إلى مواقع صنع واتخاذ القرار بدعم من القيادة السياسية حيث وصلت المرأة إلى 25% من الحقائب الوزارية، كما تمثل المرأة بنسبة 15% من المقاعد البرلمانية، وصولا إلى التعديلات الدستورية الأخيرة وحصولها على نسبة 25% من المقاعد البرلمانية في الانتخابات القادمة.

وقامت بسمة زكريا بالتعريف بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس وأهم الخدمات التي يقدمها ودوره في تلقى شكاوى السيدات والفتيات وتقديم الاستشارات القانونية، واتاحة تمثيلها أمام القضاء والمساعده في تنفيذ الأحكام التي يتم الوصول إليها، واستعرضت آليات العمل داخل المكتب.

وفي ختام اللقاء تفقد الوفد، مكتب شكاوى المرأة بالمجلس للتعرف على نظام العمل به، وأسلوب تلقى الشكاوى.

يذكر أن وفد اللجنة القومية لحقوق الإنسان بدولة زيمبابوي في زيارة لمصر للتعرف على تجربة مصر في مجال تعزيز ثقافة حقوق الإنسان من خلال التعرف على جهود قطاعات حقوق الإنسان بالوزارات والمؤسسات والمجالس القومية المختلفة.