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"المحامين": تكليف لجنة القبول بالنقابة بإعداد مشروع لمراجعة ضوابط القيد

06:29 م الخميس 19 سبتمبر 2019
"المحامين": تكليف لجنة القبول بالنقابة بإعداد مشروع لمراجعة ضوابط القيد

نقيب المحامين سامح عاشور

القاهرة- (أ ش أ):

قرر مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، النقيب العام، تكليف لجنة القبول بإعداد مشروع لمراجعة ضوابط القيد وتجديد الاشتراك وفقا لنص المادة 143 من قانون المحاماة، لوضع الضوابط اللازمة إعمالا لكافة نصوص القانون، وعرضها على المجلس لمناقشتها وإقرارها.

كما قرر مجلس نقابة المحامين - خلال اجتماعه اليوم الخميس- منح مهلة 6 أشهر لمن تخطت مدة قيده بالجدول العام لسنتين من أجل القيد بالجدول الابتدائي وفقا لنص المادة 24 و تشكيل لجنتين إحداها لإعداد تصور لمدونة السلوك التي نص عليها قانون المحاماة في مادته الـ 62، والأخرى لوضع تصور لعمل أكاديمية المحاماة التي نصت عليها المادة 230.

كما تم الاتفاق - خلال الاجتماع- على التشاور مع النقابات الفرعية لتحديد موعد من أجل عقد جمعية عمومية عادية لعرض ميزانيات النقابة حتى عام 2018 لإقرارها.

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سامح عاشور نقابة المحامين قانون المحاماة أكاديمية المحاماة

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