بعد وفاته.. 20 معلومة عن رئيس الأركان الأسبق: عاد للخدمة مرتين

كتب - محمد سامي:

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهر اليوم، الجنازة العسكرية للفريق إبراهيم العرابي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق الذي توفي مساء أمس الأربعاء عن عمر يناهز 88 عاما.

ويرصد مصراوي أبرز المعلومات عن الفريق الراحل:

- ولد في 20 مايو 1931 في مدينة المحلة الكبرى.

- تخرج من الكلية الحربية 1950.

- تعرض للحبس في عام 1954 وقدم استقالته ثم عاد للقوات المسلحة مرة أخرى.

- حصل على ماجستير العلوم العسكرية أكاديمية فرونز العسكرية العليا بالاتحاد السوفيتي.

- حصل على ماجستير العلوم العسكرية كلية القادة والأركان وزمالة كلية الحرب العليا أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

- شارك في حروب مصر من العدوان الثلاثي 1956 حتى حرب أكتوبر العظيمة.

- قاد سلاح المدرعات في حرب اليمن بعد أن استدعاه المشير عبد الحكيم عامر من وحدته.

- شارك في حرب الاستنزاف.

- بعد إحالته للمعاش عام 1967 أصدر الرئيس محمد أنور السادات قراراً، بعودته إلى صفوف القوات المسلحة في مايو 1971، والتحق بأكاديمية ناصر العسكرية العليا في عام 1972، حيث حصل على درجة الزمالة عام 1972.

- شارك في حرب أكتوبر 1973 كقائد للفرقة 21 مدرعة

- تم ترقيته إلى رتبة لواء في يوليو 1977 وعين مساعد قائد الجيش الثاني الميداني عام (1977 – 1978).

- تولى منصب قائد الجيش الميداني عام 1981.

- شغل منصب رئيس عمليات القوات المسلحة من 1981 إلى 1983.

- تم ترقيته إلى رتبة فريق في يوليو 1983 وعين رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية خلفا للفريق عبد رب النبي حافظ عام (1983 – 1987).

- تولى منصب رئيس الهيئة العربية للتصنيع بعد خروجه على المعاش من القوات المسلحة حتى عام 1995.

- حصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية.

- حصل على عدة أوسمة وأنواط منها ميدالية 6 أكتوبر، وميدالية يوم الجيش، ونوط التدريب من الطبقة الأولى، ونوط تحرير سيناء، ونوط الاستقلال العسكري، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى، ووسام ليبيا، ووسام العراق، ووسام زائير، ووسام الولايات المتحدة، ووسام الكاميرون.