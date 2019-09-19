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    بعد أنباء استقالته.. محافظ الإسماعلية يغيب عن اجتماع مجلس المحافظين

    04:57 م الخميس 19 سبتمبر 2019
    بعد أنباء استقالته.. محافظ الإسماعلية يغيب عن اجتماع مجلس المحافظين

    اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية

    كتب - محمد سامي:

    في أول مناسبة رسمية واجتماع حكومي منذ أنباء تقديم استقالته، غاب اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعلية، عن اجتماع مجلس المحافظين الذي عُقد اليوم الخميس بمحافظة بورسعيد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء.

    ومثَّل محافظة الإسماعلية في الاجتماع، أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية والذي جلس بجوار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة.

    كان مصدر مسئول بديوان عام الإسماعيلية قال لمصراوي في 9 سبتمبر الجاري إن اللواء حمدي عثمان غادر مكتبه بديوان عام المحافظة، بالتزامن مع تواتر أنباء حول استقالته.

    وأرجع المصدر وقتها السبب إلى مكالمة هاتفية مُسربة ومُسيئة للمحافظ، انتشرت، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتبين حقيقة صحتها.

    يذكر أن "عثمان" تولى منصبه محافظًا للإسماعيلية في أغسطس 2018، واستكمل ملف استرداد أملاك الدولة بناء على تكليفات رئيس الجمهورية وتابع ملفات بدأها سلفه ياسين طاهر، وأتم ملف أرض مصنع الترانزستور.

    حمدي عثمان محافظ الإسماعلية اجتماع مجلس المحافظين بورسعيد
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