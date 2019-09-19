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    ​"القوى العاملة" تعلن حل أزمة العاملين بمصانع المنطقة الحرة بالإسماعيلية

    04:36 م الخميس 19 سبتمبر 2019
    ​"القوى العاملة" تعلن حل أزمة العاملين بمصانع المنطقة الحرة بالإسماعيلية

    وزارة القوى العاملة

    كتب- يوسف عفيفي:

    وجه وزير القوى العاملة، مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بسرعة التدخل الفوري وحل مشكلة 9550 عاملا بعدد من المصانع بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالمحافظة وديا وحصول العمال على حقوقهم كاملة طالما أنها في الإطار القانوني.

    ونجحت المديرية اليوم الخميس، في فض عدة وقفات احتجاجية بعدد من المصانع بالمنطقة الحرة الاستثمارية، وقد انتظم العمل بهذه المصانع وخطوط الإنتاج بعد توقف دام لمدة خمسة أيام.

    وكان ياسر سعيد مدير المديرية قد قام فوراً بالانتقال إلى هذه المصانع وتم عقد عدة اجتماعات مع ممثلي العمال وإدارات المصانع للوقوف على حلول لمطالب العاملين، وبعد عدة جولات من المفاوضات تم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين المديرية وجمعية مستثمري الإسماعيلية يمثلها المهندس مصطفى أبو حديد رئيس الجمعية، حيث تقضي بصرف علاوة غلاء معيشة للعمال بهذه المصانع بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيها وأقصى 150

    وزارة القوى العاملة الإسماعيلية مصانع المنطقة الحرة أزمة العاملين بالمنطقة الحرة

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