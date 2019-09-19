الحكومة تقرر إزالة المواقف العشوائية على الطريق الدائري

كتب - محمد غايات:

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإزالة المواقف العشوائية على الطريق الدائري، مشيراً إلى أن هناك نحو 14 موقفاً مخططاً للنقل الجماعي، يجب الالتزام بها، وسيتم التنسيق بين مسئولي الداخلية والمحافظات للتعامل مع أي موقف عشوائي.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر محافظة بورسعيد، وهو الاجتماع الأول للمجلس خارج العاصمة، ضمن سلسلة اجتماعات مرتقبة للمجلس في المحافظات المختلفة، بحضور وزراء: التنمية المحلية، الصحة والسكان، البيئة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض الإجراءات التي قامت بها المحافظات لتنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وطالب رئيس الوزراء بتيسير الاجراءات، وسرعة تشكيل اللجان التي تم النص عليها، وضرورة التعامل الفورى مع أى مخالفات بناء، كما طالب وزير الاسكان المحافظين بتكليف رؤساء الأحياء بالبدء فى تحديث سجلات المخالفات، حتى تكون لديهم معلومات محدثة عن المخالفات التى تمت.

وتطرّق وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع للإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة التنمية المحلية في إطار متابعة الأداء في المحافظات، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة للاستلام المبدئي للطرق التي تم رصفها، وتم التنسيق مع المحافظين لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير التدابير المالية المطلوبة لأعمال الخطة الاستثمارية لتفعيل المشروعات التنموية بها، كما قامت الوزارة برصد ومتابعة المشروعات الأخرى المتعثرة؛ سعياً لإيجاد الحلول الجذرية للصعوبات التي تواجهها؛ من أجل استمراريتها وعدم توقفها، إلى جانب متابعة طلبات نواب البرلمان، وشكاوى المواطنين، والحرص على تنفيذ ما يتسنى القيام به وفق ما يتاح في الخطط الاستثمارية للمحافظات.