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    الحكومة: تعميم "كارت الفلاح" بجميع المحافظات نهاية 2020

    02:39 م الخميس 19 سبتمبر 2019
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    كتب - محمد غايات:

    قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة بدأت تطبيق منظومة "كارت الفلاح" في محافظتى بورسعيد والغربية، كنموذج تمهيداً لتعميم تلك المنظومة على كافة المحافظات بنهاية عام 2020.

    وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن تطبيق تلك المنظومة سيسهم بشكل كبير فى تنظيم كل ما يخص الحيازات الزراعية، فضلاً عن تحقيق الشفافية والحوكمة، ووصول الدعم الذى توفره الدولة لمستحقيه من المزارعين.

    جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر محافظة بورسعيد، وهو الاجتماع الأول للمجلس خارج العاصمة، ضمن سلسلة اجتماعات مرتقبة للمجلس في المحافظات المختلفة، بحضور وزراء: التنمية المحلية، الصحة والسكان، البيئة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل.

    وفيما يتعلق بمنظومة ادارة المخلفات الصلبة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على قانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة، والذي يتضمن إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات والذي سيكون منوطاً به تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتشجيع وجذب الاستثمارات لهذا المجال، مشيراً إلى أن الحكومة ستبدأ فى تنفيذ البنية الاساسية الخاصة بتلك المنظومة، والتى تسعى من خلالها إلى إحداث نقلة نوعية فى هذا الملف.​

    اجتماع مجلس المحافظين كارت الفلاح مصطفى مدبولي بورسعيد

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