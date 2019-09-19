"قومي حقوق الإنسان" يبدأ تجهيز المقر الجديد

كتب- محمد نصار:

استقبل محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفد الشركة الوطنية العامة للمقاولات والتوريدات، المنفذة للمبني الجديد للمجلس، اليوم الخميس.

واطلع فايق، خلال اللقاء، على الخطوات الإنشائية للمبنى من خلال شرح مفصل لفريق العمل من الشركة المنفذه للمقر الجديد والذي صمم بأحدث الأساليب العلمية والعالمية من حيث تصميم المكاتب وقاعات الاجتماعات ووسائل الاتصال والتواصل مع المتعاملين مع المجلس وكذلك ربط المجلس بفروعه المختلفة بالمحافظات.

​وأثنى رئيس المجلس، على الجهد المبذول لإنشاء المبنى، معتبرًا أن هذا المبنى يمثل نقلة نوعية في عمل المجلس بما يساهم في تحقيق أهدافه في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها.