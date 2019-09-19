صرف علاوة 10% لـ1000 عامل بمصانع المنطقة الحرة بالإسماعيلية

كتب- يوسف عفيفي:

وجه وزير القوى العاملة، مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بالتدخل الفوري لحل مشكلة 9550 عاملا بعدد من المصانع بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالمحافظة وديا، وحصول العمال على حقوقهم كاملة طالما أنها في الإطار القانوني.

وبحسب ببان اليوم، نجحت المديرية اليوم، في فض عدة وقفات احتجاجية بعدد من المصانع بالمنطقة الحرة الاستثمارية ، وقد انتظم العمل بهذه المصانع وخطوط الإنتاج بعد توقف دام لمدة خمسة أيام.

وكان ياسر سعيد مدير المديرية، انتقل إلى هذه المصانع وتم عقد عدة اجتماعات مع ممثلي العمال وإدارات المصانع للوقوف على حلول لمطالب العاملين، وبعد عدة جولات من المفاوضات تم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين المديرية وجمعية مستثمري الإسماعيلية ويمثلها المهندس مصطفى أبو حديد رئيس الجمعية، حيث تقضي بصرف علاوة غلاء معيشة للعمال بهذه المصانع بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيها وأقصى 150 جنيها.