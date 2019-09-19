وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر "المواطنة" بالعاصمة الروسية.. الثلاثاء

كتب – محمود مصطفى:

يلقي وزير الأوقاف، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الدولي " المواطنة والعيش الإنساني المشترك"، الذي يعقد بالعاصمة الروسية "موسكو"، الثلاثاء المقبل.

وأكدت الأوقاف، في بيان لها الخميس، أن مشاركة الوزير في مؤتمر موسكو تأتي تقديرًا لجهوده في نشر الفكر الوسطي المستنير، وبيان سماحة الإسلام، ومواجهة الفكر المتطرف.