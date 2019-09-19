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    وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر "المواطنة" بالعاصمة الروسية.. الثلاثاء

    12:25 م الخميس 19 سبتمبر 2019
    وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر "المواطنة" بالعاصمة الروسية.. الثلاثاء

    وزارة الأوقاف

    كتب – محمود مصطفى:

    يلقي وزير الأوقاف، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الدولي " المواطنة والعيش الإنساني المشترك"، الذي يعقد بالعاصمة الروسية "موسكو"، الثلاثاء المقبل.

    وأكدت الأوقاف، في بيان لها الخميس، أن مشاركة الوزير في مؤتمر موسكو تأتي تقديرًا لجهوده في نشر الفكر الوسطي المستنير، وبيان سماحة الإسلام، ومواجهة الفكر المتطرف.

    وزير الأوقاف مؤتمر المواطنة روسيا مؤتمر موسكو

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