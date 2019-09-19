خبراء بعلاج العمود الفقري والأذن وأورام الجمجمة بـ"المعادي العسكري"

كتب- محمد سامي:

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادي الخبير العالمي الأستاذ الدكتور / جاك مانيو، خبير جراحات الأنف والأذن الدقيقة وأورام قاعدة الجمجمة وزراعة القوقعة والحنجرة بجامعة مارسيليا بفرنسا.

وحسب بيان للمتحدث العسكري اليوم الخميس، يستضيف المجمع أيضًا، الأستاذة الدكتورة / إليساندرا روسو خبيرة جراحات تكميل تشوهات الأذن الخارجية، في الفترة من 27 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر المقبل.

كما يستضيف المجمع الأستاذ الدكتور / مدحت ميخائيل أستاذ علاج الآم العمود الفقرى والانزلاق الغضروفي (بدون جراحة)، رئيس اتحاد جمعيات علاج الألم بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 7 وحتى 17 أكتوبر المقبل.

وتستقبل المستشفيات حاليًا الحالات التي ترغب في العرض على الخبراء من المدنيين والعسكريين بالعيادات التحضيرية أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.