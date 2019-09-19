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    خبراء بعلاج العمود الفقري والأذن وأورام الجمجمة بـ"المعادي العسكري"

    12:24 م الخميس 19 سبتمبر 2019
    خبراء بعلاج العمود الفقري والأذن وأورام الجمجمة بـ"المعادي العسكري"

    المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي

    كتب- محمد سامي:

    يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادي الخبير العالمي الأستاذ الدكتور / جاك مانيو، خبير جراحات الأنف والأذن الدقيقة وأورام قاعدة الجمجمة وزراعة القوقعة والحنجرة بجامعة مارسيليا بفرنسا.

    وحسب بيان للمتحدث العسكري اليوم الخميس، يستضيف المجمع أيضًا، الأستاذة الدكتورة / إليساندرا روسو خبيرة جراحات تكميل تشوهات الأذن الخارجية، في الفترة من 27 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر المقبل.

    كما يستضيف المجمع الأستاذ الدكتور / مدحت ميخائيل أستاذ علاج الآم العمود الفقرى والانزلاق الغضروفي (بدون جراحة)، رئيس اتحاد جمعيات علاج الألم بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 7 وحتى 17 أكتوبر المقبل.

    وتستقبل المستشفيات حاليًا الحالات التي ترغب في العرض على الخبراء من المدنيين والعسكريين بالعيادات التحضيرية أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

    المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادي علاج العمود الفقري أورام الجمجمة جراحات الأنف والأذن

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