من 3 لـ30 مليون جنيه.. ننشر رسوم ترخيص شركات نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2180 لسنة 2019، بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون رقم 87 لسنة 2019 حول تنظيم نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يعرف إعلاميًا بقانون أوبر وكريم.

​وحددت المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رسوم الترخيص التي سيتم تطبيقها على الشركات وفقًا لعدد المركبات العاملة بها بحد أقصى 30 مليون جنيه بالنسبة للسيارات الخاصة والأجرة والدراجات النارية على النحو التالي:

- 30 مليون جنيه رسوم ترخيص للشركات التي تزيد عدد مركباتها عن 50 ألف مركبة.

- 24 مليون جنيه رسوم ترخيص بالنسبة للشركات التي يتراوح عدد مركباتها من 30 إلى 50 ألف مركبة.

- 18 مليون جنيه رسوم ترخيص بالنسبة للشركات التي يتراوح عدد مركباتها من 20 إلى 30 ألف مركبة.

- 12 مليون جنيه رسوم ترخيص بالنسبة للشركات التي يتراوح عدد مركباتها من 10 إلى 20 ألف مركبة.

- 6 ملايين جنيه رسوم ترخيص بالنسبة للشركات التي يتراوح عدد مركباتها من 5 إلى 10 آلاف مركبة.