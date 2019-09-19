  • عاجل:الصحة تحذر من 21 دواءً.. أبرزها: "فوار حموضة وعلاج للقرحة"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجوم أرامكو السعودية سد النهضة مؤتمر الشباب مؤمن زكريا انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس العام الدراسي الجديد مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة قرعة الدوري

    من 3 لـ30 مليون جنيه.. ننشر رسوم ترخيص شركات نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

    12:18 م الخميس 19 سبتمبر 2019
    من 3 لـ30 مليون جنيه.. ننشر رسوم ترخيص شركات نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

    مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

    كتب- محمد نصار:

    أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2180 لسنة 2019، بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون رقم 87 لسنة 2019 حول تنظيم نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يعرف إعلاميًا بقانون أوبر وكريم.

    ​وحددت المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رسوم الترخيص التي سيتم تطبيقها على الشركات وفقًا لعدد المركبات العاملة بها بحد أقصى 30 مليون جنيه بالنسبة للسيارات الخاصة والأجرة والدراجات النارية على النحو التالي:

    - 30 مليون جنيه رسوم ترخيص للشركات التي تزيد عدد مركباتها عن 50 ألف مركبة.

    - 24 مليون جنيه رسوم ترخيص بالنسبة للشركات التي يتراوح عدد مركباتها من 30 إلى 50 ألف مركبة.

    - 18 مليون جنيه رسوم ترخيص بالنسبة للشركات التي يتراوح عدد مركباتها من 20 إلى 30 ألف مركبة.

    - 12 مليون جنيه رسوم ترخيص بالنسبة للشركات التي يتراوح عدد مركباتها من 10 إلى 20 ألف مركبة.

    - 6 ملايين جنيه رسوم ترخيص بالنسبة للشركات التي يتراوح عدد مركباتها من 5 إلى 10 آلاف مركبة.

    • 3 ملايين جنيه رسوم ترخيص بالنسبة للشركات التي يقل عدد مركباتها عن 5 آلاف مركبة.

    Capture

    مصطفى مدبولي مجلس الوزراء شركات نقل الركاب شركة أوبر شركة كريم

    الخبر التالى:

    خبراء بعلاج العمود الفقري والأذن وأورام الجمجمة بـ"المعادي العسكري"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان