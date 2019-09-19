الصحة: علاج 80 ألف مواطن بالقوافل الطبية خلال أسبوعين

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ80 ألفًا و979 مواطنًا من خلال 67 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الحالي.

وبحسب بيان لوزارة الصحة، الخميس، تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وقال البيان، إن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 599 عيادة، كما تم إجراء 10 آلاف و920 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 19 ألفًا و205 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، وتحويل 1326 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 4 آلاف و826 مواطناً بمحافظة أسوان، و1398 مواطنًا بأسيوط، و7 آلاف و487 مواطناً بالإسكندرية، و1699 مواطنًا بالإسماعيلية، و1359 مواطناً بالأقصر، و1129 مواطناً بالبحر الأحمر، و2936 مواطناً بالبحيرة، و11 ألفا و883 مواطناً بالجيزة.